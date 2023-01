Klimaangst - Was steckt dahinter und wie kann man damit umgehen?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast.

Außerdem: HHC und CBD in Vapes - Ist das wirklich harmlos? (08:34) / Grüner Stahl - So wichtig ist er fürs Klima (15:09) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Und hier für Euch die wichtigsten Links zu dieser Folge



Klimaangst - Was steckt dahinter?



Dass jungen Menschen Aktionen und Aktivitäten gegen Klimaangst hilft, haben Forschende in dieser Studie herausgefunden:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-022-02735-6



Das sagen die Psychologists for Future zur Klimaangst:

https://www.psychologistsforfuture.org/klimaangst/



Ergebnisse der Barmer SINUS-Studie - Befragung von mehr als 2.000 Jugendlichen in Deutschland im Alter von 14 bis 17 Jahren:

https://www.barmer.de/resource/blob/1032266/fa6a3f4ce4789bf63028c271d1ee99ad/sinus-jugendstudie-barmer-2021-2022-data.pdf



Das amerikanische Center for Disease Control and Prevention (CDC) zu Klimawandel und psychischer Gesundheit:

https://blogs.cdc.gov/yourhealthyourenvironment/2022/05/10/how-climate-change-can-affect-your-mental-health/



HHC in Vapes – Ist das wirklich harmlos?



Europäische Drogenbeobachtungsstelle zu HHC:

https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/emcdda-technical-expert-meeting-hexahydrocannabinol-hhc-and-related-cannabinoids_de



Grüner Stahl - So wichtig ist er fürs Klima



Wie die Herstellung von grünem Stahl funktioniert und was anders ist als heute:

https://www.energiesystem-forschung.de/forschen/projekte/reallabor-der-energiewende-h2-stahl



Was Forschende nun empfehlen:

https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2021/2021_10_DE_KIT/AEW_230_Klimaschutzvertraege-Industrietransformation-Stahl_Update_WEB.pdf



Wie sich die Stahlindustrie den Übergang zu Wasserstoff-Technik vorstellt:

https://www.stahl-online.de/wp-content/uploads/221125_NWS-2.0-Handlungsbedarf-aus-Sicht-der-Stahlindustrie.pdf

