Erinnerung - Wann trügt sie uns?

Unser Podcast-Tipp: Dark Avenger – Im Rausch der ersten Computerviren: https://www.ardaudiothek.de/sendung/dark-avenger-im-rausch-der-ersten-computerviren/12949719/ Und hier kommen die wichtigsten Quellen für Euch: ERINNERUNGEN – DARUM KÖNNEN WIR IHNEN NICHT TRAUEN An das gleiche Ereignis erinnern zwei Menschen sich manchmal unterschiedlich: Das liegt daran, dass unsere Erinnerungen nie ganz objektiv sind. Autorin: Alina Andraczek. Unser Gehirn speichert Ereignisse, die mit Emotionen verknüpft sind, besser ab. Unsere Stimmung bestimmt sogar, welche Episoden es abspeichert: https://www.nature.com/articles/s41467-023-42241-2 Unterschiedliche Elemente einer Erinnerung sind in unterschiedlichen Hirnarealen gespeichert. Das konnten Forschende an Mäusen nachweisen und vermuten ähnliche Strukturen beim Menschen: https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(23)01329-3 Die emotionale Bewertung einer Erinnerung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Das wurde unter anderem in dieser Studie untersucht: https://www.nature.com/articles/nature13725 Die im Podcast erwähnte „Lost In The Mall"-Studie findest du hier: https://www.researchgate.net/profile/Elizabeth-Loftus/publication/11693702_Lost_in_the_Mall_Misrepresentations_and_Misunderstandings/links/0fcfd50d9dcac0f22f000000/Lost-in-the-Mall-Misrepresentations-and-Misunderstandings.pdf Mehr über manipulierte oder falsche Erinnerungen erfährst du in diesem Quarks-Artikel: https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/erinnerungen-so-leicht-lassen-sie-sich-manipulieren/ MEIN HANDY – WERKZEUG? LIEBE? SUCHT? Fast jeder nutzt das Smartphone mehrere Stunden pro Tag. Ist das zu viel? Und warum eigentlich, wirklich nur weil es praktisch ist? Lieben wir unsere Smartphones oder sind wir süchtig nach Ihnen. Autorin: Julia Trahms Ist das Smartphone ein Beziehungskiller? Diese Frage beantwortet unser Quarks Daily Spezial: https://www.quarks.de/podcast/phubbing-ist-das-smartphone-ein-beziehungskiller-quarks-daily-spezial/ Wie viel sind wir online? Das hat die ARD-ZDF Onlinestudie untersucht: https://ard-zdf-onlinestudie.de/ Und hier findet Ihr einen Selbsttest zu Eurer Smartphonenutzung von der Landesanstalt für Medien NRW: https://www.medienanstalt-nrw.de/medienorientierung/unsere-angebote/reset/reset-der-test-zur-smartphone-nutzung.html

ERINNERUNGEN – DARUM KÖNNEN WIR IHNEN NICHT TRAUEN

An das gleiche Ereignis erinnern zwei Menschen sich manchmal unterschiedlich: Das liegt daran, dass unsere Erinnerungen nie ganz objektiv sind.

Autorin: Alina Andraczek.



Unser Gehirn speichert Ereignisse, die mit Emotionen verknüpft sind, besser ab. Unsere Stimmung bestimmt sogar, welche Episoden es abspeichert: https://www.nature.com/articles/s41467-023-42241-2



Unterschiedliche Elemente einer Erinnerung sind in unterschiedlichen Hirnarealen gespeichert. Das konnten Forschende an Mäusen nachweisen und vermuten ähnliche Strukturen beim Menschen:

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(23)01329-3



Die emotionale Bewertung einer Erinnerung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Das wurde unter anderem in dieser Studie untersucht:

https://www.nature.com/articles/nature13725



Die im Podcast erwähnte „Lost In The Mall“-Studie findest du hier:

https://www.researchgate.net/profile/Elizabeth-Loftus/publication/11693702_Lost_in_the_Mall_Misrepresentations_and_Misunderstandings/links/0fcfd50d9dcac0f22f000000/Lost-in-the-Mall-Misrepresentations-and-Misunderstandings.pdf



Mehr über manipulierte oder falsche Erinnerungen erfährst du in diesem Quarks-Artikel:

https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/erinnerungen-so-leicht-lassen-sie-sich-manipulieren/





MEIN HANDY – WERKZEUG? LIEBE? SUCHT?

Fast jeder nutzt das Smartphone mehrere Stunden pro Tag. Ist das zu viel? Und warum eigentlich, wirklich nur weil es praktisch ist? Lieben wir unsere Smartphones oder sind wir süchtig nach Ihnen.

Autorin: Julia Trahms



Ist das Smartphone ein Beziehungskiller? Diese Frage beantwortet unser Quarks Daily Spezial:

https://www.quarks.de/podcast/phubbing-ist-das-smartphone-ein-beziehungskiller-quarks-daily-spezial/



Wie viel sind wir online? Das hat die ARD-ZDF Onlinestudie untersucht:

https://ard-zdf-onlinestudie.de/



Und hier findet Ihr einen Selbsttest zu Eurer Smartphonenutzung von der Landesanstalt für Medien NRW:

https://www.medienanstalt-nrw.de/medienorientierung/unsere-angebote/reset/reset-der-test-zur-smartphone-nutzung.html

