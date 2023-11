Diverses Spielzeug - Noch immer nicht Standard

Nachhaltiger Kunstschnee - Geht das überhaupt?

Host in dieser Folge ist Sebastian Sonntag.



Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch.



DIVERSES SPIELZEUG – NOCH IMMER NICHT STANDARD

Es gibt in Deutschland Menschen mit Migrationshintergrund, homosexuelle Eltern oder Menschen mit Behinderungen. Diese Vielfalt findet man aber nicht im Spielzeugregal wieder. Das ist für die Entwicklung der Kinder ein Problem.

Autorin: Birgit Amrehn



Eine kurze Zusammenfassung vom Institut für angewandte Medienforschung über diverses Spielzeug:

https://ifak-kindermedien.de/freizeit-und-spass/diversitaetssensibles-spielzeug-normalitaet-oder-nischenprodukt/



Hier findet Ihr eine Liste von diversem Spielzeug, empfohlen von der Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung des Instituts für den Situationsansatz:

https://situationsansatz.de/wp-content/uploads/2022/12/HR_Spielmaterialien_2022.pdf



Diese Meta-Studie fasst zusammen, welche Spielzeuge Jungen und Mädchen bevorzugen:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/icd.2064



Eine weitere Metastudie dazu, welche Spielzeuge Jungen und Mädchen bevorzugen:

https://www.researchgate.net/publication/338852040_How_Large_Are_Gender_Differences_in_Toy_Preferences_A_Systematic_Review_and_Meta-Analysis_of_Toy_Preference_Research





NACHHALTIGER KUNSTSCHNEE – Geht das überhaupt?

Klimaerwärmung, Temperaturrekorde und jetzt steht bald der Winter vor der Tür. Doch bisher ist nur wenig Schnee in Sicht. Aber Wintersport gibt es trotzdem – Kunstschnee sei Dank. Mithilfe von Schneekanonen können Pisten beschneit werden. Aber wie nachhaltig ist das?

Autor: Michael Stang



Skitourismus ist in den Bergen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Doch er hat auch Folgen für die Umwelt:

https://www.bmuv.de/jugend/wissen/details/welche-zukunft-hat-der-wintersport



Am Beispiel Kanadas hat ein Team der Universitäten Innsbruck und Waterloo die Umweltauswirkungen von künstlicher Beschneiung und ihren Einfluss auf die Nachhaltigkeit des Skitourismus untersucht:

https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2023/wie-nachhaltig-beschneite-pisten-sind/



Was Du über Kunstschnee wissen solltest – Mehr Informationen von Quarks zu Kunstschnee:

https://www.quarks.de/umwelt/was-du-ueber-kunstschnee-wissen-solltest/



Ist Skifahren wirklich umweltschädlich? Dazu mehr auf dem Quarks YouTube Kanal:

https://www.youtube.com/watch?v=_aSC_5nYrI0

