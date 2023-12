Das perfekte Geschenk - Darum ist teuer nicht wichtig

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 18:44 Min. . Verfügbar bis 13.12.2028. WDR Online.

Außerdem: Hyaluron und Retinol - Was meine Haut davon wirklich hat (07:12) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Host in dieser Folge ist Yvi Strüwing. Und hier kommen noch die wichtigsten Infos für Euch. DAS PERFEKTE GESCHENK – DARUM IST TEUER NICHT WICHTIG Noch nicht alle Geschenke beisammen? Jedenfalls muss es nicht was Teures sein, um jemand besonders glücklich zu machen – sagt die Wissenschaft. Wie gutes Schenken geht, dafür haben wir ein paar Tipps recherchiert. Autorin: Julia Trahms So viel geben wir 2023 durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke aus: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/71360/umfrage/geplante-ausgaben-fuer-weihnachtsgeschenke-nach-alter/ Diese Studie aus Stanford zeigt, dass „teuer“ nicht gleich besseres Geschenk bedeutet: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103108002175 Dass Gewünschtes besser ankommt als ein Überraschungsgeschenk, zeigt diese Studie: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103111000801 Warum wir oft das Falsche schenken, zeigt diese Übersichtsarbeit: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0963721416656937 Studie der Universität Yale, die zeigt, dass wir praktische Geschenke bevorzugen: https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/41/1/169/1810280?redirectedFrom=fulltext HYALURON UND RETINOL – WAS MEINE HAUT DAVON WIRKLICH HAT Der Beauty-Markt boomt und die Umsätze steigen. Haut- bzw. Gesichtscremes mit den Wirkstoffen Hyaluron und Retinol werden besonders viele angepriesen. Doch lohnt sich das Geld dafür wirklich? Quarks Daily macht den Wissenschafts-Check. Autorin: Catharina Velten Wie Falten entstehen und wie Hyaluron und Retinol wirken, kannst Du hier nachlesen: https://www.quarks.de/gesundheit/was-hilft-wirklich-gegen-falten/ Die Studie der Uni München findest Du hier: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22052267/ Positive Effekte von Retinol wurden unter anderem in dieser Studie gefunden: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocd.12193 Was „freie Radikale“ sind und wie sie unsere Haut beschädigen, kannst Du hier nachlesen: https://www.uniklinik-ulm.de/patienten-besucher/haut-und-allergien/freie-radikale-in-der-medizin-und-dermatologie.html

Host in dieser Folge ist Yvi Strüwing.



Und hier kommen noch die wichtigsten Infos für Euch.



DAS PERFEKTE GESCHENK – DARUM IST TEUER NICHT WICHTIG

Noch nicht alle Geschenke beisammen? Jedenfalls muss es nicht was Teures sein, um jemand besonders glücklich zu machen – sagt die Wissenschaft. Wie gutes Schenken geht, dafür haben wir ein paar Tipps recherchiert.

Autorin: Julia Trahms



So viel geben wir 2023 durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke aus:

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/71360/umfrage/geplante-ausgaben-fuer-weihnachtsgeschenke-nach-alter/



Diese Studie aus Stanford zeigt, dass „teuer“ nicht gleich besseres Geschenk bedeutet:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103108002175



Dass Gewünschtes besser ankommt als ein Überraschungsgeschenk, zeigt diese Studie:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103111000801



Warum wir oft das Falsche schenken, zeigt diese Übersichtsarbeit:

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0963721416656937



Studie der Universität Yale, die zeigt, dass wir praktische Geschenke bevorzugen:

https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/41/1/169/1810280?redirectedFrom=fulltext



HYALURON UND RETINOL – WAS MEINE HAUT DAVON WIRKLICH HAT

Der Beauty-Markt boomt und die Umsätze steigen. Haut- bzw. Gesichtscremes mit den Wirkstoffen Hyaluron und Retinol werden besonders viele angepriesen. Doch lohnt sich das Geld dafür wirklich? Quarks Daily macht den Wissenschafts-Check.

Autorin: Catharina Velten



Wie Falten entstehen und wie Hyaluron und Retinol wirken, kannst Du hier nachlesen:

https://www.quarks.de/gesundheit/was-hilft-wirklich-gegen-falten/



Die Studie der Uni München findest Du hier:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22052267/



Positive Effekte von Retinol wurden unter anderem in dieser Studie gefunden:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocd.12193



Was „freie Radikale“ sind und wie sie unsere Haut beschädigen, kannst Du hier nachlesen:

https://www.uniklinik-ulm.de/patienten-besucher/haut-und-allergien/freie-radikale-in-der-medizin-und-dermatologie.html

Audio Download .