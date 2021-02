Corona-Impfen Spezial - das Neueste zu Wirkung und Sicherheit

DailyQuarks – Dein täglicher Wissenspodcast. . 22:39 Min. . Verfügbar bis 12.02.2022. WDR Online.

Jetzt läuft das Impfen in Deutschland an, neue Impfstoffe kommen auf den Markt. Nicht alle wirken gleich. Gleichzeitig mutiert das Virus und wird gefährlicher. Da verliert man schnell den Überblick. Uns haben viele Anfragen zum Thema Impfen von euch erreicht, wir beantworten die wichtigstens Fragen hier im DailyQuarks-Spezial. Wir wollen klären, was man sehr sicher weiß, wo Unsicherheiten sind - und ob bzw. wann wir das Virus mit dem Impfen wirklich besiegen können.

