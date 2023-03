Corona-Immunität - Wie gut ist man jetzt geschützt?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 23:23 Min. . Verfügbar bis 28.02.2028. WDR Online.

Außerdem: Kinderkriegen - Darum ist es ansteckend (08:02) / Akkus - Wie schont man sie am besten? (16:07) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr auf www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Und hier für Euch die wichtigsten Links zu dieser Folge:



Corona-Immunität – Wie gut ist man jetzt geschützt?



Die deutsche Covik Studie untersucht, wie lange die Immunität nach Impfungen anhält:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.01.09.23284327v1.full-text



Eine Übersichts-Studie der Weltgesundheitsorganisation vergleicht Immunität nach Infektion mit Immunität nach Impfung oder Infektion plus Impfung:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36681084/



Diese Studie zeigt, wie wichtig die Auffrischungs-Impfung ist: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.940562/full



Wie lange ist man vor erneuter Infektion geschützt? Darum geht es hier: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02465-5/fulltext





Kinderkriegen – Darum ist es ansteckend



Die Elite-Partner-Umfrage zeigt, aus welchen Gründen Paare Kinder kriegen:

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1324873/umfrage/umfrage-in-deutschland-zu-gruenden-fuer-das-kinderkriegen-nach-geschlecht/



Es gibt wirklich so etwas wie das „Baby-Fieber“, also den irgendwann im Leben dringlich werdenden Wusch ein Kind zu bekommen. Unter anderem liegt es an unserem sozialen Umfeld, zeigt eine Studie der Kansas State University:

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110823115422.htm#:~:text=%22It%22%20can%20be%20summarized%20in,researchers%20from%20Kansas%20State%20University



Und hier geht es zur Quarks-Daily-Spezial-Folge „Kinderwunsch – Darum haben wir ihn (nicht)“:

https://open.spotify.com/episode/4KyTSTfT5X2DTIHbr0pTWs





Akkus - Wie schont man sie am besten?



Ein Forscher-Team aus Maryland hat sich angeschaut, wie verschiedene Ladenstrategien die Lebensdauer von E-Bike-Akkus beeinflussen:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775316309247



An der TU München wurden Akkus eines VW E-Autos unter extremen Belastungen getestet. Sie hielten dem erstaunlich gut stand:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590116822000133



Audio Download .