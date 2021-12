Clevere Pflanzen? Was sie wirklich können - und was nicht

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 18:47 Min. . Verfügbar bis 08.12.2026. WDR Online.

Das Wohnzimmer als kleiner Dschungel: Nicht erst seit der Pandemie liegen Pflanzen im Trend. "Plantfluencer" posten ihre schönsten Exemplare und viele fragen sich, was ihre Pflanzen wahrnehmen oder gar fühlen können. Was können Pflanzen wirklich - und was nicht? Das ist heute unser einziges Thema, weil es dazu viel zu sagen gibt. Euer Feedback gerne an --> quarksdaily@wdr.de

