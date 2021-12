Carsharing - So wird das eigene Auto überflüssig

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 18:53 Min. . Verfügbar bis 29.12.2026. WDR Online.

Carsharing gilt als klimafreundlichere Alternative zum eigenen Auto. Zumindest in den größeren Städten gibt es inzwischen viele Anbieter. Aber kann Carsharing unsere Innenstädte vorm Verkehrskollaps retten? Und kann das Konzept auch außerhalb der großen Städte in ländlichen Gebieten funktionieren? Das ist heute unser einziges Thema, weil es dazu viel zu sagen gibt. Euer Feedback gerne an --> quarksdaily@wdr.de

