Audio: Die Henne und das AI

COSMO TECH. . 58:49 Min. . COSMO.

Wann übernehmen die Roboter die Weltherrschaft? Wann entwickeln Alexa und Siri ein echtes Bewusstsein? Und wann, verdammt noch mal, geht dieser Hype um künstliche Intelligenz endlich vorbei? Eine Ausgabe zum Runterkommen: Jörg Schieb und Dennis Horn erklären, was KI heute wirklich kann und was nicht. Sie besuchen die Facebook-Niederlassung in Paris, in der Forscher versuchen, mit KI - oder auf Englisch: AI - die Probleme des Unternehmens in den Griff zu bekommen. | audio