Deichkind: "Neues vom Dauerzustand"

"The Last Of Us" und "Cry Wolf"

Emily und Jörn verraten in dieser Folge, ob sie den Hype um die Zombie-Apokalypse-Gameadaption "The Last Of Us" gerechtfertigt finden. Danach sprechen sie über eine Serie mit deutlich kleinerem Budget: Das dänische Drama "Cry Wolf" um häusliche Gewalt und die Folgen für Eltern, Kinder und Jugendamt. | mehr