Folge 114: Pandemie unter Palmen

COSMO punktEU . . 28:44 Min. . Verfügbar bis 15.05.2021. COSMO.

Europa will den Sommerurlaub retten! Aber was werden das für Ferien in Zeiten von Corona? Marc Dugge, Holger Beckmann und Michael Schneider schmieden Reisepläne.

Audio Download .