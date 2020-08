Jubiläum: Die goldene Hochzeits-Folge

COSMO Machiavelli - Rap und Politik. . 01:29:31 Std. . Verfügbar bis 12.08.2025. COSMO.

Zwei Jahre Machiavelli, 50 Folgen Podcast, tausende Kilometer, dutzende Gespräche und eine Freundschaft. Diesmal machen wir keine Grubenfahrt in ein Rap und Politik Thema. Diesmal steigen wir hinab in unsere eigene Geschichte und lesen zwischen den Zeilen alter Nachrichten. Erzählen, was uns motiviert und motorisiert, uns Glück gibt und Nerven raubt. Mit dabei: ihr und eure Fragen an uns! Und unsere Wegbegleiter und Bereiter aus Rap & Politik aus den zwei Jahren. Außerdem gibt es eine neue Ausgabe vom "Großen Machiavelli Quiz". Vassili schwört nach dem knappen Tour-Unentschieden auf Revanche. Hört, ob es ihm gelingt, Jan endlich im großen Duell um Rap & Politik zu schlagen!

