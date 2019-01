Audio: Zwischen den Jahren - Ruhrgebiet und Russland

COSMO Machiavelli - Rap und Politik | 02.01.2019 | Länge: 48:42 Min.

Zwischen den Jahren und zwischen den Staaten. Vassili und Jan sind rund um die Jahreswende zurück in ihre Heimat gereist: Vassili nach Nižnij Tagil im Ural und Jan nach Oberhausen im Ruhrgebiet. Und ihr könnt dabei sein. Vassili erzählt bei minus 20 Grad, warum Putin beim Thema Rap in letzter Zeit ganz genau hinhört. Und Jan nimmt euch mit zu einer Grubenfahrt "Unter Tage" zu einem kleinen Stück über die Ruhrpott-HipHop-Historie mit RAG, Creutzfeld & Jakob und Manuellsen. Rundherum wagen Vassili und Jan einen Ausblick auf das, was uns 2019 erwartet. So viel ist sicher: Dieses Jahr kann im Rap und in der Politik alles verändern. | audio