Delia Derbyshire - Die Erfinderin des Techno

Lost Sheroes – Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. . 28:20 Min. . Verfügbar bis 17.05.2030. COSMO.

Die "Godmother of electronic music" war britische Komponistin, Sound-Künstlerin und Wegbereiterin des Techno. Schon früh experimentierte sie mit Oszillatoren, Tonbandgeräten und Loopmaschinen. Ihr berühmtestes Werk: Der Titelsong der BBC-Serie "Dr. Who".

Dieser Sound war 1963 revolutionär und gilt bis heute als Meilenstein der elektronischen Musik. Und was passierte dann? Erstmal nichts! Denn für den Erfolg wurde jemand anderes gefeiert. Und Delia Derbyshire bekommt erst Jahrzehnte später die Anerkennung, die sie als Pionierin des Techno verdient. Zeit, dieser großen Soundkünstlerin des 20. Jahrhunderts ihren Fame zurückzugeben!



+++



Vielen Dank an meine Expert:innen:

Musikwissenschaftlerin Annika Forkert

Musikjournalist Malte Hemmerich vom Podcast "Score Snacks"



+++



Score Snacks: Die Musik deiner Lieblingsfilme (SWR Kultur) zum Beispiel zum Dr Who-Soundtrack findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/sendung/score-snacks-die-musik-deiner-lieblingsfilme/93901478/



+++



Weiterführende Links:

Annika Forkert: "Delia Derbyshire", in: MUGI. Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen https://mugi.hfmt-hamburg.de/receive/mugi_person_00000183

Wikidelia: An audiological chronology https://wikidelia.net

BBC Archive: How DELIA DERBYSHIRE made the DOCTOR WHO theme (1965) https://www.youtube.com/watch?v=qsRuhCflRyg

BBC Archive: What is ELECTRONIC MUSIC? | Radiophonic Workshop (1969) https://www.youtube.com/watch?v=n2dvGQ32q8g

Klara Blake: Delia Derbyshire - The Delian Mode (2009) https://www.youtube.com/watch?v=n2dvGQ32q8g

Tobias Stosiek: Die Komponistin Delia Derbyshire: Delia Who? (2023, BR) https://www.br-klassik.de/themen/klassik-entdecken/delia-derbyshire-komponistin-england-elektronik-geburtstag-100.html

First Ladies of Sound: Wegbereiterin des Techno, Delia Derbyshire (2024) https://blog.teufel.de/first-ladies-of-sound-teil-2-wegbereiterin-des-techno-delia-derbyshire/



+++



Ihr habt Fragen, Themenvorschläge oder wollt die Redaktion erreichen? Schreibt eine Mail an cosmo.podcast@radiobremen.de



+++



Credits



Recherche und Moderation: Milena Straube

Regie und Produktion: Julius Heeke und Irene Schulz

Autor: Fabian Nolte

Redaktion: Zozan Mönch, Cengiz Tarhan und Isabelle Werner

Sounddesign: Celine Bader, Tim Gerke

Coverbild: Hannah Bräuer und Marissa Kimmel

Distribution: Max Kleine-Boymann



Lost Sheroes ist eine Produktion von Radio Bremen für Cosmo.

