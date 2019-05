Griechische Pädagogik vs. Helikoptereltern

Audio: COSMO Radio Colonia Ganze Sendung (13.05.2019)

In Italia Facebook chiude 23 pagine accusate di diffondere fake news. Che rischi ci sono che l'attuale campagna elettorale per le europee venga condizionata da false informazioni mirate? In Germania i movimenti cattolici di base chiedono più democrazia e più diritti per le donne nella Chiesa. In chiusura la rubrica dello sport. | audio