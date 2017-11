Audio starten, abbrechen mit Escape

COSMO Radio Forum | 28.11.2017

Teme: Održan drugi samit o dizel-gorivu+++Može li glifosat da ugrozi koalicione pregovore+++Sporovi oko rasa pasa medju zemljama Zapadnog Balkana+++Serija Migracija-Integracija: Boris Djurić, operski pevač i foto-model iz Kölna+++Radio Forum možete od ponedjeljka do petka slušati od 18:00-18:30 uživo putem livestream-a na internetu ili od 20:30-21:00 na radiju. Kompletnu emisiju s muzikom možete čuti i kao "audio on demand" kad to poželite ili kao podcast bez muzike. | audio