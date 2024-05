COSMO Grund(ge)recht?! - 75 Jahre Grundrechte in Deutschland

Grundgesetz und Grundrechte - was geht mich das an?

Oft ist es uns gar nicht bewusst, aber: Die Grundrechte prägen unseren Alltag. Sie sollen dafür sorgen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich und geschützt sind. Aber warum gibt es dann zum Beispiel immer noch den Gender-Pay-Gap oder Racial Profiling?

Das bespricht Laura Cazés mit der Verfassungsrechtlerin Nora Markard. Die erklärt uns auch, wie zerbrechlich unsere Demokratie ist. Grund(ge)recht?! – der COSMO Podcast zwischen Feiern und Fragen. Zusammen mit verschiedenen Gästen fragen wir uns: Sind unsere Grundrechte eigentlich up to date? Oder brauchen sie ein Makeover, um zu Deutschlands diverser Gesellschaft zu passen? Und warum clashen Grundrechte und real life und vor allem für wen? Unsere Gäste sind: Nora Markard, Cengiz Barskanmaz, Fabian Michl, Can Dündar, Anastasia Biefang und viele mehr. +++ Podcast-Tipp: Lost Sheroes – Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Sonderausgabe über die „Mütter“ des Grundgesetzes. Diesen Podcast von COSMO findet ihr hier http://www.wdr.de/k/lostsheroes +++ Ihr habt Fragen, Feedback, Themenvorschläge oder wollt die Redaktion erreichen? Schreibt eine Mail an cosmo.podcast@radiobremen.de +++ Podcast-Team Host: Laura Cazés Autor:innen: Finný Anton, Elena Fortmann, Irene Schulz, Marisa Schürer, Cengiz Tarhan, Isabelle Werner Redaktion: Cengiz Tarhan, Isabelle Werner Distribution: Max Kleine-Boymann Producing: Eva Garthe Design: Patrick Schulze Sounddesign: Alex Peise Fotos: Robert Poticha, Patrick Schulze Social: Patrick Schulze Episodengrafik: Robert Poticha, Andreas Schmidt, Patrick Schulze (unterstützt durch KI) +++ Eine Produktion von Radio Bremen für COSMO

Podcast-Tipp: Lost Sheroes – Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Sonderausgabe über die „Mütter" des Grundgesetzes.



