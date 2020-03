Serien-Podcast: Der Macher von "4Blocks" stellt seine neue Serie "Freud" vor

COSMO Tech - Tech gegen das Coronavirus

China setzt Roboter, Drohnen und künstliche Intelligenz ein. Die USA suchen mit Supercomputern nach Medikamenten. Sogar in Deutschland wird die Idee diskutiert, Verdachtsfälle per Smartphone zu überwachen. Welche Ideen sind vielversprechend gegen das Coronavirus? Darüber streiten Dennis Horn und Jörg Schieb in COSMO TECH. | mehr