"I Am Not Okay With This" und "Spides" - Wie wirkt übernatürliche Macht?

COSMO Glotz & Gloria. . 01:05:48 Std. . Verfügbar bis 05.03.2025. COSMO.

Jörn und Emily waren auf der Berlinale Series, dem Serienfestival der Berlinale, um den neuen heißen Scheiß zu sichten und ein paar Serienmacher*innen zu sprechen. Darunter Aleksandar Jovanovic, der in sämtlichen Serien zu sehen ist: "Jerks", "Doctor Who", "Arctic" und jetzt ganz neu: "Spides", der gefühlt ersten Sci-Fi-Alien-Serie Deutschlands. Außerdem sprechen Jörn und Emily über einen möglichen nächsten Hit im Geiste von "Stranger Things" und "The End of The F*** World". Kontakt zu Emily und Jörn: Facebook.com/cosmo_ard E-Mail: glotzundgloria@wdr.de Whatsapp: 0172 5678 566

