Glotz und Gloria: Neue Berufsaussichten für "Mrs. Maisel" und "Barry"

COSMO Glotz & Gloria | 28.12.2018 | 01:00:12 Std.

In der letzten Folge des Jahres schauen Jörn und Emily auf zwei Comedy-Kritikerlieblinge, in denen beide Hauptfiguren einen Berufswechsel anstreben und auf die Bühne wollen. "Die fabelhafte Mrs Maisel" ist eine Hausfrau in den 50ern, die Stand-Up-Comedy machen will, "Barry" leckt in einem Schauspielkurs anderes Blut als in seinem bisherigen Job: Er ist eigentlich Auftragskiller.

