Fresh Family - Diverse Superkräfte - Eko und Sarah über Vielfalt

Fresh Family - Eko Fresh und Sarah Bora mit Rap, Job und Familie. . 47:42 Min. . Verfügbar bis 14.11.2027. ARD.

Die Fresh Family vereint das Beste aus verschiedenen Kulturen und lebt den German Dream. Trotz aller Widerstände haben sich Eko Fresh und Sarah Bora etwas gemeinsam aufgebaut und betonen in ihrem Podcast die Gemeinsamkeiten in der Gesellschaft, statt zu spalten. Jede:r bringt etwas aus dem dem kulturellen Austausch zwischen Türkei, Polen und Deutschland mit. Aus der Vielfalt schöpfen Eko und Sarah ihre Superkräfte. Dabei begegnen ihnen immer wieder Herausforderungen im Alltag und im Showgeschäft. Eko achtet genau darauf, welche Filmrollen er annimmt. Und statt Rechtspopulist:innen mit Battle Rap zu bekämpfen, hat er Frauke Petry ein Liebeslied geschrieben. Sarah ist im Zwiespalt: Sie möchte ihren Sohn schützen, ihn aber auch auf Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft vorbereiten. Es geht um Diversität, Repräsentation und die nächste Generation. Die unglaublichen Boras sind zurück!

Audio Download .