Fresh Family - Ab durch die Mitte: Eko und Sarah über Mainstream, Mallorca und Schlager

Fresh Family - Eko Fresh und Sarah Bora mit Rap, Job und Familie. . 39:49 Min. . Verfügbar bis 12.12.2027. ARD.

Die Fresh Family ist die typisch deutsche Vorzeigefamilie - mit Eigenheim in der Vorstadt, Urlaub in Mallorca und Liebe zum Schlager. Eko erzählt von Kollabos mit Nino de Angelo und Jürgen Drews, Sarah stand schon mit Matthias Reim auf der Bühne und fährt direkt von der Wok WM in den Bundestag. Ganz schön spießig für ein Rapperleben, aber dahinter steckt der Masterplan vom German Dream. Mainstream ist bei den Freshs kein Schimpfwort. Sie gehen voran - von den Rändern in die Mitte, wo sie zu Vorbildern einer vielfältigen Gesellschaft geworden sind. Eko begräbt außerdem endgültig das Kriegsbeil mit Kool Savas. Und diesmal gibt es hohen Besuch im Podcaststudio: Elijah checkt die Lage.

