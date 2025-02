Die Beste Radioshow Ever mit Gazelle

Audio: Melane: Aus dem Club in die Philharmonie

Am 22. Februar steht sie bei der Cosmo Wild Card auf der Bühne der Philharmonie Essen: Melane. Auf ihrem Insta-Channel "Beautiful Colours" spricht die Kölner Musikerin über das Leben als BPOC in Deutschland. In ihrer Musik rückt sie ihre kongolesischen Roots in den Vordergrund. Und im Cosmo-Interview erzählt sie, wie sie früher in einer Metalband und in Clubs gespielt hat und was uns auf der Bühne der Cosmo Wild Card erwarten wird. | audio