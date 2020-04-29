Der Soundtrack von... John Carroll Kirby - der Podcast

Audio: Alman ekonomisinde Korona çatlağı

COSMO Köln Radyosu - Beitrag. . 03:49 Min. . COSMO.

Almanya korona krizi nedeniyle ekonomide tarihinin en büyük krizini bekliyor. Hükümetin ilkbahar ekonomi tahmini yüzde 6.3 oranında bir küçülme. Vergi gelirleri 82 milyar Euro düşecek. Korona krizi nedeniyle Almanya’da sadece perakende sektöründe 50 bin civarında iflas bekleniyor. Şu ana kadar kısa çalışma ödeneğine başvuran işletmelerin sayısı 700.000’i geçti. Öte yandan Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, gastronomide kısıtlamaların bir süre daha devam etmesi durumunda yeni bir yardım paketinin yola koyulabileceği mesajını verdi. | audio