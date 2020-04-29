Der Soundtrack von... John Carroll Kirby - der Podcast

Schallplatte mit Aufdruck

Der Soundtrack von... John Carroll Kirby - der Podcast

COSMO Der Soundtrack von … 29.04.2020 30:42 Min. Verfügbar bis 29.04.2021 COSMO

© WDR 2020

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COSMO Radio Colonia

La riscossa del made in Italy

COSMO Radio Colonia - Beitrag 28.04.2020 04:36 Min. COSMO

© WDR 2020  |  audio

COSMO Köln Radyosu

Alman ekonomisinde Korona çatlağı

COSMO Köln Radyosu - Beitrag 28.04.2020 03:49 Min. COSMO

Almanya korona krizi nedeniyle ekonomide tarihinin en büyük krizini bekliyor. Hükümetin ilkbahar ekonomi tahmini yüzde 6.3 oranında bir küçülme. Vergi gelirleri 82 milyar Euro düşecek. Korona krizi nedeniyle Almanya’da sadece perakende sektöründe 50 bin civarında iflas bekleniyor. Şu ana kadar kısa çalışma ödeneğine başvuran işletmelerin sayısı 700.000’i geçti. Öte yandan Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, gastronomide kısıtlamaların bir süre daha devam etmesi durumunda yeni bir yardım paketinin yola koyulabileceği mesajını verdi.  |  audio

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