Der Soundtrack von… Inga Humpe - der Podcast

Seit über 40 Jahren prägt ihre Stimme die deutsche Musikgeschichte. Und das Goethe-Institut nutzt ihre Texte, um die Schönheit der deutschen Sprache auch international zu vermitteln. Seit etwa 20 Jahren ist Inga Humpe auf dem Dancefloor des Lebens. Inga Humpe hat sich immer wieder neu gefunden. Vom Punk mit den Neonbabies, zu einem der größten Hits der Neuen Deutschen Welle mit Codo. In den Neunzigern lieh sie der Berliner Techno-Szene ihre Stimme und seit den 2000er Jahren bringt sie mit ihrem Lebensgefährten Tommi Eckart den Club in die Charts. Im Soundtrack blickt Inga Humpe zurück auf ihre Kindheit in Herdecke, die Rave-Kultur im Berlin nach dem Mauerfall und 20 Jahre 2raumwohnung.

