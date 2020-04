Der perfekte Tag - Markus Söder

Glaube: Mashallah, mach nochmal

Inshallah, so Gott will, ist Vassili und Jan eine gute Folge zum Islam gelungen. Hamdulilah hatten sie dafür die idealen Gesprächspartner*innen an ihrer Seite: Die Straßenrapper Manuellsen & Sinan-G, die CDU-Politikerinnen Serap Güler und Cemile Giousouf und die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor. | mehr