Henning May über die Schattenseiten des Ruhms und Männlichkeit

COSMO Danke, gut. Der Podcast über Pop und Psyche. . 01:08:56 Std. . Verfügbar bis 10.09.2021. COSMO.

In dieser Folge ist Henning May zu Gast. Henning kennen vermutlich alle als Sänger der Band AnnenMayKantereit – und da liegt das Problem. Henning erzählt, wie es ist, wenn in man der Öffentlichkeit steht, seine Privatsphäre verliert, wenn jede Aussage in kürzester Zeit von Hunderttausenden gehört wird, wenn man keine Freundschaften mehr schließen kann und man sogar bedrängt und gestalkt wird. Außerdem geht es um Hennings Beziehung zu seinem Vater, Männlichkeit, was das mit der Psyche zu tun hat und die Therapie, die er gemacht hat. Begriffserklärungen und weitere Infos zum Podcast: https://www1.wdr.de/radio/cosmo/podcast/danke-gut/index.html Hilfsangebote: Telefonseelsorge online unter www.telefonseelsorge.de oder unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222. Deutsche Depressionshilfe: www.deutsche-depressionshilfe.de Titelsong: Sam Wise - Velour Intro

