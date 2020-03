Serien-Podcast: "I Am Not Okay With This" und "Spides" - Wie wirkt übernatürliche Macht?

Jörn und Emily haben auf der Berlinale mit dem Schauspieler Aleksandar Jovanovic gesprochen. Er spielt in "Jerks", "Doctor Who", "Arctic" und jetzt ganz neu: "Spides", der gefühlt ersten Sci-Fi-Alien-Serie Deutschlands. Außerdem sprechen sie über einen möglichen nächsten Hit im Geiste von "Stranger Things" und "The End of The F*** World". | mehr