Jüdische Religion als Schulfach

COSMO Daily Good News. . 01:36 Min. . COSMO.

In Sachsen gibt's für jüdische und nicht-jüdische Schüler bald ein eigenes Schulfach: Jüdische Religion. Das Schulfach wird zum kommenden Schuljahr erst mal an drei Grundschulen in Sachsen eingeführt – in Chemnitz, Dresden und Leipzig. Es soll dazu beitragen, Vorurteile gegenüber Juden abzubauen."

