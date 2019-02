Audio: Kindergeld gibt's auch, wenn die Kinder im EU-Ausland leben

WDR 5 Profit - aktuell | 07.02.2019 | Länge: 05:18 Min.

Wenn EU-Bürger in Deutschland arbeiten, haben sie Anspruch auf Kindergeld. Oft leben die Kinder der Arbeitnehmer noch in deren Heimatländern - zum Beispiel in Rumänien oder Bulgarien. Anspruch haben sie aber trotzdem - das hat der EuGH entschieden. | audio