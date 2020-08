Erste afrikaweite Pride-Parade

Das erste Mal hat es in Afrika am Wochenende eine länderübergreifende Pride-Parade gegeben: die Pride Afrique. Am Wochenende gab es an drei Tagen ein rein virtuelles Programm: mit Erzählungen, Diskussionen und Performances. Homosexualität ist in den meisten afrikanischen Ländern verboten und wird bestraft. In einigen Ländern droht sogar die Todesstrafe. Der frühere südafrikanische Präsident Kgalema Motlanthe hat gesagt, dass Pride Afrique eine Inspiration für den Kontinent und die Welt sei.

