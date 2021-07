Serien-Podcast: "Loving her" und "The Girlfriend Experience" - Was ist echte Liebe?

Emily urlaubt, deswegen stellt Jörn dieses Mal alleine zwei Serien vor, in denen Frauen im Mittelpunkt stehen. Im sehr unterhaltsamen und kurzen "Loving her" geht es um die Liebe einer Studentin, im Drama "The Girlfriend Experience" um Luxusescorts. Die deutsche Showrunnerin Anja Marquardt erzählt Jörn vom Dreh - und welche Seite von Prostitution in der Anthologieserie bisher bewusst ausgespart wurde. | mehr