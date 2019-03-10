Warum die „Fridays for Future“-Demo so wichtig ist

Demonstration

Warum die „Fridays for Future“-Demo so wichtig ist

COSMO | 10.03.2019

Wir hatten lange genug Zeit, den Klimawandel aufzuhalten. Haben wir aber nicht. Daher versammeln sich unter dem Hashtag #FridaysforFuture jeden Freitag junge Leute und fordern, dass die gesetzten Klimaziele eingehalten werden. Richtig so, findet COSMO-Nachhaltigkeitsexpertin Shia Su.

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COSMO ist das weltoffene, internationale Radioprogramm in Deutschland. Wir haben den einzigartigen Mix aus Global Pop und Stimmen aus aller Welt. Wir liefern den Soundtrack für das 21. Jahrhundert. Wir sind Global Sounds Radio.  |  mehr

Aktuelle Audios

COSMO Radio Colonia

Storia d'Europa 4: I difficili anni Settanta

COSMO Radio Colonia - Beitrag | 15.03.2019 | 05:06 Min.

Radio Colonia  |  audio

Demonstration

Warum die „Fridays for Future“-Demo so wichtig ist

COSMO | 10.03.2019

Wir hatten lange genug Zeit, den Klimawandel aufzuhalten. Haben wir aber nicht. Daher versammeln sich unter dem Hashtag #FridaysforFuture jeden Freitag junge Leute und fordern, dass die gesetzten Klimaziele eingehalten werden. Richtig so, findet COSMO-Nachhaltigkeitsexpertin Shia Su.  |  audio

COSMO Sound Supreme

Little Simz - "GREY Area"

COSMO Sound Supreme | 10.03.2019 | 02:38 Min.

Die wichtigsten Platten aus der Welt des Global Pop. Jede Woche küren wir unser Album der Woche.  |  audio

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Nikolay Karabinovych über seinen SLKTR Mix

COSMO | 09.03.2019 | 51 Sek.

Unser internationales Team schaut mit einem besonderen Blick auf die Themen des Tages: nicht von oben, sondern mittendrin. Nah dran an den Menschen: Blogger, Journalisten und Musiker aus der ganzen Welt spüren die Strömungen in den Metropolen auf. Weltweit zu Hause, schon ab 6 Uhr morgens.  |  audio

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Nikolay Karabinoych über DJing

COSMO | 09.03.2019 | 19 Sek.

Unser internationales Team schaut mit einem besonderen Blick auf die Themen des Tages: nicht von oben, sondern mittendrin. Nah dran an den Menschen: Blogger, Journalisten und Musiker aus der ganzen Welt spüren die Strömungen in den Metropolen auf. Weltweit zu Hause, schon ab 6 Uhr morgens.  |  audio

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Nikolay Karabinovych - Vorstellung

COSMO | 09.03.2019 | 33 Sek.

Unser internationales Team schaut mit einem besonderen Blick auf die Themen des Tages: nicht von oben, sondern mittendrin. Nah dran an den Menschen: Blogger, Journalisten und Musiker aus der ganzen Welt spüren die Strömungen in den Metropolen auf. Weltweit zu Hause, schon ab 6 Uhr morgens.  |  audio

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Nikolay Karabinoych darüber, wie er zur Musik kam

COSMO | 09.03.2019 | 01:23 Min.

Unser internationales Team schaut mit einem besonderen Blick auf die Themen des Tages: nicht von oben, sondern mittendrin. Nah dran an den Menschen: Blogger, Journalisten und Musiker aus der ganzen Welt spüren die Strömungen in den Metropolen auf. Weltweit zu Hause, schon ab 6 Uhr morgens.  |  audio

Ein Mann und eine Frau sitzen nebeneinander auf einem Sofa.

Deutscher Fernsehpreis für "Arthurs Gestz"

COSMO | 09.03.2019 | 02:25 Min.

Ständig starten neue Serien. Unmöglich, die alle zu gucken und unser COSMO-Serienjunkie Lina Kokaly hat diese Woche eine Serie nachholen können, die sogar den Deutschen Fernsehpreis gewonnen hat. Die Serie heißt Arthurs Gesetz und ist gerade frisch auf DVD und Blu-ray erschienen.  |  audio

Bunte Laternen in einer Straße in China mit blauem Himmel

Auslandspraktikum in China

COSMO | 09.03.2019 | 08:02 Min.

Ein Praktikum in einer Schule machen: nichts Ungewöhnliches für Lehramtsstudent*innen. Dass man aber ein Praktikum in China macht – das ist nicht ganz alltäglich. Andrea Jung aus Bremen hat es trotzdem gewagt und drei Monate an einer Schule in Hangzhou unterrichtet. Von ihren Eindrücken erzählt sie in "Weltweit".  |  audio

COSMO Refugee Radio

Information for refugees

COSMO Refugee Radio | 08.03.2019 | 12:42 Min.

COSMO's program for refugees in English and Arabic: latest news on the situation and political discussion in Germany; information about healthcare services, legal matters, integration and volunteering.  |  audio

COSMO Radio Colonia

8 marzo e sessismo

COSMO Radio Colonia - Beitrag | 08.03.2019 | 04:49 Min.

Radio Colonia  |  audio

COSMO Radio Colonia

Intervista "Risiko-Gamer"

COSMO Radio Colonia - Beitrag | 08.03.2019 | 05:55 Min.

Radio Colonia  |  audio

COSMO Radio Colonia

Storia d'Europa 3: Il boom degli anni Sessanta

COSMO Radio Colonia - Beitrag | 08.03.2019 | 04:50 Min.

Radio Colonia  |  audio

COSMO Köln Radyosu

Berlin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları

COSMO Köln Radyosu - Beitrag | 08.03.2019 | 05:03 Min.

Bundan 163 yıl önce, 8 Mart 1856 tarihinde New York'ta 40.000 dokuma işçisi kadın çalışma koşullarının iyileştirilmesi için greve gider. Ancak polisin müdahalesi ve fabrikada çıkan yangın sonucu 120 kadın yaşamını yitirir. Bugün kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kökeni tam da tarihteki bu büyük faciaya dayanıyor. Başkent Berlin'de ise ilk kez bu yıl kadınlar günü resmi tatil olarak kutlanıyor. Kutlamaları ve şehirdeki atmosferi Berlin muhabirimiz Menekşe Toprak ile konuştuk.  |  audio

COSMO Köln Radyosu

Kadın haklarında Almanya ve Türkiye kıyaslamasi

COSMO Köln Radyosu - Beitrag | 08.03.2019 | 04:36 Min.

Seit über 45 Jahren ist Köln Radyosu die erste Adresse für türkisches Radio in Deutschland: Aktuelle Berichte aus Deutschland und der Türkei, mit der gewohnten Zuverlässigkeit und Objektivität. Informationen vom Tag gepaart mit der vielfältigen Musik aus der Türkei ist genau die richtige Mischung für Ihren Feierabend am Radio.  |  audio

Boxenwand

Cosmo mit Michael Mayer - Die Sendung vom 08.03.2019

COSMO Soundcheck | 08.03.2019 | 01:00:01 Std.

Von montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr steht die Musik im Mittelpunkt. Von Latin über Reggae bis Afrobeat - "Soundcheck", unsere Sendung für Musik und Popkultur.  |  audio

Boxenwand

Der Soundcheck vom 08.03.2019

COSMO Soundcheck | 08.03.2019 | 56:38 Min.

Von montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr steht die Musik im Mittelpunkt. Von Latin über Reggae bis Afrobeat - "Soundcheck", unsere Sendung für Musik und Popkultur.  |  audio

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Tagträumer: Internationaler Frauentag

COSMO | 08.03.2019 | 01:25 Min.

Unser internationales Team schaut mit einem besonderen Blick auf die Themen des Tages: nicht von oben, sondern mittendrin. Nah dran an den Menschen: Blogger, Journalisten und Musiker aus der ganzen Welt spüren die Strömungen in den Metropolen auf. Weltweit zu Hause, schon ab 6 Uhr morgens.  |  audio

COSMO Radio Colonia

Appuntamenti 07.03.2019

COSMO Radio Colonia - Beitrag | 07.03.2019 | 03:40 Min.

Radio Colonia  |  audio

COSMO Radio Colonia

Rientro dei cervelli: quali sono gli sconti del fisco?

COSMO Radio Colonia - Beitrag | 07.03.2019 | 05:35 Min.

Radio Colonia  |  audio

COSMO Radio Colonia

Legittima difesa

COSMO Radio Colonia - Beitrag | 07.03.2019 | 05:56 Min.

Radio Colonia  |  audio

COSMO Köln Radyosu

Mülteciler arasında savaş suçluları mı var?

COSMO Köln Radyosu - Beitrag | 07.03.2019 | 04:20 Min.

Seit über 45 Jahren ist Köln Radyosu die erste Adresse für türkisches Radio in Deutschland: Aktuelle Berichte aus Deutschland und der Türkei, mit der gewohnten Zuverlässigkeit und Objektivität. Informationen vom Tag gepaart mit der vielfältigen Musik aus der Türkei ist genau die richtige Mischung für Ihren Feierabend am Radio.  |  audio

COSMO Köln Radyosu

Avrupa Parlamentosu seçimlerine geri sayım

COSMO Köln Radyosu - Beitrag | 07.03.2019 | 05:03 Min.

Seit über 45 Jahren ist Köln Radyosu die erste Adresse für türkisches Radio in Deutschland: Aktuelle Berichte aus Deutschland und der Türkei, mit der gewohnten Zuverlässigkeit und Objektivität. Informationen vom Tag gepaart mit der vielfältigen Musik aus der Türkei ist genau die richtige Mischung für Ihren Feierabend am Radio.  |  audio

COSMO Köln Radyosu

“Sizin Vatanınız Bizim Kabusumuzdur”

COSMO Köln Radyosu - Beitrag | 07.03.2019 | 04:08 Min.

Almanya'da son dönemde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri yurt, vatan çerçevesinde süren aidiyet tartışması. Sağcı ve popülist söylemlerin arttığı son dönemdeki tartışmalar eskisinden farklı yürüyor, nitekim artık göçmenlerin sesi de daha çok ve daha gür çıkıyor, çünkü kendisini iyi ifade edemeyen, Almanya'yı geçici gören kuşaklar geride kaldı. Artık kendilerini buralı gören Türkiye kökenliler tartışmaların müdahili. TAZ editörü Fatma Aydemir'in, çok sayıda tanınmış entelektüel, yazar ve sanatçının makalelerinden oluşan, Türkçesiyle “Sizin Vatanınız Bizim Kabusumuzdur” adli kitabı da bu konuya odaklanmış.  |  audio

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Der Soundcheck vom 07.03.2019

COSMO Soundcheck | 07.03.2019 | 01:53:15 Std.

Von montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr steht die Musik im Mittelpunkt. Von Latin über Reggae bis Afrobeat - "Soundcheck", unsere Sendung für Musik und Popkultur.  |  audio

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Tagträumer: Das gelesene Buch

COSMO | 07.03.2019 | 01:28 Min.

Unser internationales Team schaut mit einem besonderen Blick auf die Themen des Tages: nicht von oben, sondern mittendrin. Nah dran an den Menschen: Blogger, Journalisten und Musiker aus der ganzen Welt spüren die Strömungen in den Metropolen auf. Weltweit zu Hause, schon ab 6 Uhr morgens.  |  audio

COSMO Radio Colonia

AIDS: la ricerca è a una svolta

COSMO Radio Colonia - Beitrag | 06.03.2019 | 05:34 Min.

Radio Colonia  |  audio

COSMO Radio Colonia

Tempi duri per i Comites

COSMO Radio Colonia - Beitrag | 06.03.2019 | 03:36 Min.

Radio Colonia  |  audio

COSMO Radio Colonia

"Terra dei fuochi": Italia alla sbarra

COSMO Radio Colonia - Beitrag | 06.03.2019 | 05:08 Min.

Radio Colonia  |  audio

COSMO Köln Radyosu

Göçmenlik zor zanaat

COSMO Köln Radyosu - Beitrag | 06.03.2019 | 04:22 Min.

Seit über 45 Jahren ist Köln Radyosu die erste Adresse für türkisches Radio in Deutschland: Aktuelle Berichte aus Deutschland und der Türkei, mit der gewohnten Zuverlässigkeit und Objektivität. Informationen vom Tag gepaart mit der vielfältigen Musik aus der Türkei ist genau die richtige Mischung für Ihren Feierabend am Radio.  |  audio

COSMO Refugee Radio

Information for refugees

COSMO Refugee Radio | 06.03.2019 | 12:04 Min.

COSMO's program for refugees in English and Arabic: latest news on the situation and political discussion in Germany; information about healthcare services, legal matters, integration and volunteering.  |  audio

Boxenwand

Der Soundcheck vom 06.03.2019

COSMO Soundcheck | 06.03.2019 | 01:52:27 Std.

Von montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr steht die Musik im Mittelpunkt. Von Latin über Reggae bis Afrobeat - "Soundcheck", unsere Sendung für Musik und Popkultur.  |  audio

COSMO Köln Radyosu

Almanya'dan Türkiye'ye bir seda

COSMO Köln Radyosu - Beitrag | 06.03.2019 | 03:59 Min.

Özgürüz Radyo bugün internetten yayına başladı. Hedef kitlesi Türkiye'deki dinleyiciler olan radyo yayın yönetmenliğini Can Dündar'ın yaptığı Özgürüz haber sitesinin devamı. Siyaset, kültür sanat ve müzik programlarına yer verecek radyoya Barbaros Şansal, Ayşe Hür, Coşkun Aral, Kavel Alpaslan gibi isimler katkıda bulunacak. Audio: Can Dündar yeni radyoyu anlatıyor  |  audio

COSMO Köln Radyosu

Soylu'nun tehditi tartışılıyor

COSMO Köln Radyosu - Beitrag | 06.03.2019 | 04:50 Min.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Avrupa’daki hükümet karşıtlarına seslenerek, teröre destek verirlerse tutuklamakla tehdit etmesi Almanya’da tepkilere neden oldu. Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, Soylu’nun sözlerini provokasyon olarak nitelendirdi ve Federal Hükümeti Türkiye’ye sınırlarını göstermemekle suçladı. Türk Dışişleri Bakanlığı ise Soylu’nun sözlerinin çarpıtıldığını ifade etti ve başta Almanya olmak üzere dünyanın her yerinden gelen turistlerin hoş karşılanacağını belirtti. Soylu’nun sözlerinin ITB, Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’nın açıldığı günlere gelmesi talihsiz bir açıklama olarak yorumlanıyor. Audio: Serap Doğan'ın haberi  |  audio

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Tagträumer: Tagträumen am Mittwoch

COSMO | 06.03.2019 | 01:20 Min.

Unser internationales Team schaut mit einem besonderen Blick auf die Themen des Tages: nicht von oben, sondern mittendrin. Nah dran an den Menschen: Blogger, Journalisten und Musiker aus der ganzen Welt spüren die Strömungen in den Metropolen auf. Weltweit zu Hause, schon ab 6 Uhr morgens.  |  audio

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