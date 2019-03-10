Warum die „Fridays for Future“-Demo so wichtig ist

Audio: “Sizin Vatanınız Bizim Kabusumuzdur”

COSMO Köln Radyosu - Beitrag | 07.03.2019 | Länge: 04:08 Min.

Almanya'da son dönemde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri yurt, vatan çerçevesinde süren aidiyet tartışması. Sağcı ve popülist söylemlerin arttığı son dönemdeki tartışmalar eskisinden farklı yürüyor, nitekim artık göçmenlerin sesi de daha çok ve daha gür çıkıyor, çünkü kendisini iyi ifade edemeyen, Almanya'yı geçici gören kuşaklar geride kaldı. Artık kendilerini buralı gören Türkiye kökenliler tartışmaların müdahili. TAZ editörü Fatma Aydemir'in, çok sayıda tanınmış entelektüel, yazar ve sanatçının makalelerinden oluşan, Türkçesiyle “Sizin Vatanınız Bizim Kabusumuzdur” adli kitabı da bu konuya odaklanmış. | audio