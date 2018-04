Audio: Buntes Leben im Ökodorf Bremen

COSMO | 14.04.2018

Im Ökodorf in Bremen wohnen seit über 20 Jahren Menschen zusammen, die alternativ leben wollen. Einer von ihnen ist Alex, ein 49-jähriger Tischler. Er lebt in einem sechs Quadratmeter großen Bauwagen und liebt sein Leben in der Natur. | audio