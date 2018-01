Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Pfiffige Dramedy-Serie - "The Marvelous Mrs. Maisel"

COSMO | 27.01.2018 | Länge: 02:15 Min.

Die neue Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" kommt von Amy Sherman-Palladino, der Erfinderin der "Gilmore Girls". "In 'The Marvelous Mrs. Maisel' geht es, wie bei den 'Gilmore Girls' auch, um tolle Frauen, die sagen, was sie denken", sagt unser Serienjunkie Lina Kokaly. | audio