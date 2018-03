Paris, eine Zero-Waste-Stadt?

COSMO | 18.03.2018 | 05:01 Min.

Paris, die Stadt der Liebe – oder doch eher die Stadt der Nachhaltigkeit? Shia Su, unsere Nachhaltigkeitsexpertin, war für einige Tage in Paris, und findet, dass die Nachhaltigkeits-Szene dort zumindest in einigen Punkten schon deutlich weiter ist als in Deutschland.