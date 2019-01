Nachhaltig bauen

Audio: "Trust Me" — Krankenhausdrama auf Arte

COSMO | 26.01.2019 | Länge: 03:08 Min.

In der Serie "Trust Me" spielt die britische Schauspielerin Jodie Whittaker eine Krankenschwester, die um ihrer Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen, die Identität ihrer Freundin annimmt und als Ärztin in der Notaufnahme arbeitet. | audio