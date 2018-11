Audio: COSMO Radio Colonia Ganze Sendung (31.10.2018)

COSMO Radio Colonia | 31.10.2018 | Länge: 22:03 Min.

Dalla Germania arrivano proposte radicali per ridurre il debito pubblico italiano ma c'è una via per farlo in tempi veloci? Ne abbiamo parlato con l'economista Carlo Cottarelli. E poi: da settimane un'enorme colonna di migranti è in viaggio dal Centroamerica verso gli Usa in cerca di un futuro migliore. Questo esodo sta mettendo in difficoltà il principale paese di transito: il Messico. In chiusura gli appuntamenti dei prossimi giorni con la cultura italiana in Germania. | audio