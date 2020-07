Folge 16: Der Fake-Urlaub

Warum sich Osman als einen der Gewinner in der Corona-Pandemie sieht, warum er und seine Frau Eminanim nur so tun, als würden sie in den Urlaub fliegen, wieso seine Frau auf einmal sämtliche Tapeten von der Wand reißt, wie sein Sohn Mehmet mit Corona sehr viel Geld verdient und warum Osman plötzlich in einer Hundehütte schlafen will, hört ihr in der 16. Folge von Osman Engins Podcast "Alltag im osmanischen Reich".