Folge 3: Verheiratet. Aber nur ein bisschen!

COSMO Alltag im Osmanischen Reich. . 22:31 Min. . Verfügbar bis 03.01.2021. COSMO. Von Osman Engin.

Wie Osman einen richtig schlechten Deal für eine Heizungsmontage macht, den Zeugen Jehovas mit Fantasiesprache entkommt, in einer türkischen Fernsehsendung als erfolgreichster türkischer Hip-Hop-Musiker Deutschlands landet, warum er in Istanbul jeden Morgen von Panzergeräuschen geweckt wird und weshalb er beinahe Grundschüler umbringt hört ihr in der dritten Folge von Osman Engins Podcast "Alltag im osmanischen Reich".

