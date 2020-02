Folge 6: Tausendundeine Osman-Nacht

COSMO Alltag im Osmanischen Reich. . 22:33 Min. . Verfügbar bis 14.02.2021. COSMO. Von Osman Engin.

Warum Horst Seehofer Schweineschnitzel für Osman brät anstatt Flüchtlinge abzuschieben, wieso Osman über Silvester beinahe in Delmenhorst Urlaub macht, wie er in der Türkei am Flughafen bei der Passkontrolle einem Polizisten Geschichten auf die Nase bindet - das und mehr hört ihr in der sechsten Folge des Podcasts "Alltag im osmanischen Reich".

