Folge 4: Hänsel-Ali und Gretel-Fatimah in Germanistan

COSMO Alltag im Osmanischen Reich. . 21:32 Min. . Verfügbar bis 17.01.2021. COSMO. Von Osman Engin.

Warum Osmans Sohn seinen ausgedachten Fake-Freundinnen hinterhertrauert, warum sich in einem türkischen Märchen hinter einer Hexerich-Verkleidung Horst Seehofer versteckt, warum Osman wegen seiner Tochter fast den Job verliert, es statistisch betrachtet für den Veranstalter einer Osman-Lesung in Chemnitz sinnvoller wäre, das Honorar erst nach der Lesung zu zahlen und weshalb Bremen ohne die Stadtmusikanten wie Leverkusen, Düsseldorf oder Dortmund wäre hört ihr in der vierten Folge von Osman Engi

