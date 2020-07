Shary Reeves - Ich kann ein Spiel sehr gut lesen

Ball you need is love – aus Liebe zum Fußball. . 01:09:31 Std. . Verfügbar bis 23.07.2021. WDR Online.

Die Moderatorin, Autorin, Schauspielerin und ehemalige Fußballerin spricht mit Arnd Zeigler u.a. über Themen wie Haltung, Empathie, Rassismus im Fußball und abseits des Platzes, die Rap-Versuche von Lothar Matthäus, Zockerei auf der Spiele-Konsole, und sie erklärt, warum die Kanzlerin nicht in die Spielerkabine gehört.

