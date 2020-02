Olli Schulz - Ich wollte unbedingt Torwart werden

Ball you need is love – aus Liebe zum Fußball. . 58:08 Min. . Verfügbar bis 05.02.2021. WDR Online. Von Arnd Zeigler.

Der Singer-Songwriter, Schauspieler und Moderator Olli Schulz spricht mit Arnd Zeigler u.a. über die Kommerzialisierung im Fußball, 80er Jahre Prollos, gepolsterte Torwarttrikots, HSV-Pulswärmer und die Schwermut von Olli Kahn!

