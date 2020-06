Kevin Kühnert - Es kann keinen Fußball ohne Politik geben

Ball you need is love – aus Liebe zum Fußball. . 01:02:15 Std. . Verfügbar bis 11.06.2021. WDR Online.

Der Juso-Vorsitzende und leidenschaftliche Fußballfan spricht mit Arnd Zeigler u.a. über seinen Faible fürs Groundhopping sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Fußballern und Politikern. Außerdem erklärt er, wie man gleichzeitig Anhänger von drei Vereinen sein kann und warum man Arminia Bielefeld-Legende Fabian Klos ein Denkmal setzen sollte.

Audio Download .