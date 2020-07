Johannes Strate - Ich war Fan von Icke und Litti

Ball you need is love – aus Liebe zum Fußball. . 56:22 Min. . Verfügbar bis 09.07.2021. WDR Online.

Der Sänger und Frontmann der Band Revolverheld spricht mit Arnd Zeigler u.a. über Nachhaltigkeit, die vergleichbaren Emotionen von Fußball und Musik, die verkorkste Saison von Werder Bremen, den größeren Plan mit Werder-Trainer Florian Kohfeldt und den Charme von Auftritten in Autokinos.

