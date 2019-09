Johannes Oerding - Poldi, komm zum FC St. Pauli

Ball you need is love – aus Liebe zum Fußball. . 43:55 Min. . Verfügbar bis 18.09.2020. WDR Online. Von Arnd Zeigler.

Der Sänger und Songwriter spricht mit Arnd Zeigler unter anderem über seine Liebe zur Nationalmannschaft, Lukas Podolski, richtig schlechte Fußballsongs und fliegende Bohrmaschinen!

