Henning May - Maradona ist nicht Kevin McKenna

Ball you need is love – aus Liebe zum Fußball. . 54:19 Min. . Verfügbar bis 19.11.2021. WDR Online.

Der Musiker und Sänger der Band AnnenMayKantereit spricht mit Arnd Zeigler über die spezielle Bedeutung des Fußballs für ihn persönlich sowie die Parallelen zur Musik. Und er erklärt u.a., was es in Köln heißt, einen Mondragon zu machen und warum ausgerechnet Carsten Jancker sehr wichtig für die gesamte Band ist.

