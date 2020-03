Hans Werner Olm - Ich habe die 10 sehr gerne getragen

Ball you need is love – aus Liebe zum Fußball. . 53:08 Min. . Verfügbar bis 19.03.2021. WDR Online.

Der Kabarettist, Schauspieler, Sänger und Fußballromantiker Hans Werner Olm spricht mit Arnd Zeigler u.a. über seine eigene Zeit als Fußballer, das Erwachsenwerden im Ruhrgebiet, die Schultern von Gerd Wiesemes, selbstgestickte Kopfkissen und darüber, dass jeder Club prinzipiell zwei Vereinslieder haben sollte.

