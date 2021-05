Frank Goosen - Fußballer der 70er und 80er erkennt man am Gang

Ball you need is love – aus Liebe zum Fußball. . 01:22:22 Std. . Verfügbar bis 06.05.2022. WDR Online.

Der Kabarettist und Romanautor spricht mit Arnd Zeigler u.a. über seine Liebe zum Ruhrgebiet, die Zeit als Aufsichtsrat beim VfL Bochum, die spezielle Verbindung des Vereins zu Marty McFly sowie die Kulttypen Ata Lamek und Peter Neururer. Außerdem erklärt er, dass es früher nicht gesetzlich untersagt war, die Bayern zu schlagen.

